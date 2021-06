Sterbehilfe: Volksbegehren überwand Unterschriften-Hindernis

8.500 Unterstützungserklärungen stehen in der Zwischenzeit hinter dem "Letzte Hilfe"-Volksbegehren. Dabei geht es um die Neuregelung der Sterbehilfe. Die Latte für die Einleitung ist somit übersprungen.

Trotzdem werde man vorerst weiter sammeln und das Volksbegehren noch nicht einleiten, so Sprecher Eytan Reif, zur APA. Vor einem halben Jahr hat der Verfassungsgerichtshof die Strafbarkeit der Hilfeleistung bei Selbsttötung aufgehoben und der Regierung bis Ende 2021 Zeit für eine Neuregelung gegeben. Der das Volksbegehren organisierende "Verein für ein selbstbestimmtes Sterben" will nun den Sommer abwarten, in dem Verhandlungen innerhalb der Koalition über ein neues Gesetz geführt werden sollen.