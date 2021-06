Sterbehilfe - "Dialogforum" veröffentlichte Schlussbericht

Wie es aussieht, dürfte ein Gesetz zur Neuregelung des assistierten Suizids noch länger auf sich warten lassen. Das Justizministerium hat am Montag den Schlussbericht zum dafür eingerichteten "Dialogforum" veröffentlicht.

Sterbehilfe: Edtstadler wollte Gesetzesentwurf vor dem Sommer

Wenig Konsens verschiedener Interessensvertreter

Vertreter wissenschaftlicher Organisationen, Kirchen und religionsnahe Vereine sowie ziviler Organisationen haben nun ihre Standpunkte dargelegt. Konsens konnte nur in wenigen Punkten erzielt werden. Einigkeit gibt es unter anderem in der Frage, dass das Netzwerk der Hospiz- und Palliativversorgung ausgebaut gehört. Offen ist aber auch hier die Frage der Finanzierung. Auch dass es vor einem solchen Schritt umfassende Aufklärung geben soll, finden so gut wie alle Teilnehmer.