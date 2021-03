Sterbefälle seit Ende Jänner rückläufig

Laut Daten der Statistik Austria ist die Zahl der Sterbefälle in Österreich seit Ende Jänner kontinuierlich gesunken. In Kalenderwoche 8 sind 1.668 Personen verstorben.

In der achten Kalenderwoche 2021 - von 22. bis 28. Februar - sind in Österreich laut vorläufigen Daten von Statistik Austria 1.668 Personen gestorben. Dieser Wert ist nun seit der dritten Kalenderwoche (von 18. bis 24. Jänner), in der 2.005 Personen starben, die fünfte Woche in Folge gesunken.