Stephan Pauly kommt für Wiener Musikverein als Intendant in Frage

Stephan Pauly könnte Thomas Angyan als Intendant des Wiener Musikvereins nachfolgen. Erfahrungen in Österreich hat der Deutsche bereits in seinen Jahren als Mozarteums-Geschäftsführer.

Die Frage des Nachfolgers von Thomas Angyan als Intendant des Wiener Musikvereins kommt offenbar einer Lösung näher. Man stehe gegenwärtig in Verhandlungen mit Stephan Pauly, gegenwärtig Intendant und Geschäftsführer der Alten Oper Frankfurt, gab der Präsident der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, Johannes Stockert, Dienstagabend in einer Aussendung bekannt.