Steirische Drogendealer kauften ihre "Ware" in Wien

Die Polizei nahm in der Steiermark vier verdächtige Drogendealer während einer Kurierfahrt fest. Die Männer sollen seit 2018 Drogen im Wert von 160.000 Euro von Wien nach Graz gebracht haben.

Vier Steirer im Alter von 25 bis 30 Jahren sollen seit dem Jahr 2018 mit Drogen im Wert von 160.000 Euro gedealt haben. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag in einer Aussendung mitteilte, stehen die vier im Verdacht, Marihuana, Amphetamin und Kokain in Wien gekauft und in Graz weiterverkauft haben. Nach Observationen wurden die Verdächtigen direkt bei einer Kurierfahrt festgenommen, sie hatten eineinhalb Kilo Marihuana und etwas an Kokain im Auto.