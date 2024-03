Steigende Pollenbelastung: Allergien ernst nehmen und abklären

Aktuell nimmt die Pollenbelastung zu. Allergien sollten jedenfalls ernst genommen und ärztlich abgeklärt werden, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

"Derzeit leiden Allergikerinnen und Allergiker unter der Pollenbelastung von Esche und Birke, was sich durch die vermehrte Aktivität im Freien in den anstehenden Osterferien nochmals verstärken kann", betonte Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Wiener Ärztekammer.

Pollen-Allergie: Das sind die häufigsten Symptome

"Die häufigsten Symptome sind eine laufende Nase, juckende und tränende Augen, Niesen und Husten. In einigen Fällen kann die Allergie auch zu Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Müdigkeit oder allergischem Asthma führen", erläuterte Kamaleyan-Schmied. "Suchen Sie bei Beschwerden Ihre hausärztliche Ordination auf. Falls Ihre Vertrauensärztin oder Ihr Vertrauensarzt in einem weiteren Schritt eine allergologische Abklärung für notwendig erachtet, stehen in Wien zahlreiche spezialisierte Fachärztinnen und Fachärzte und Allergiezentren zur Verfügung", ergänzte Johannes Steinhart, Präsident der Wiener und der Österreichischen Ärztekammer.