Steigende Gewalt gegen Polizei: Exekutive erhält wirksamere Einsatzmunition

"Upgrade" für die österreichische Polizei: Die Exekutive bekommt wirksamere Einsatzmunition. Mit dieser sollen Angeschossene schneller außer Gefecht gesetzt werden können. Damit reagiert man auf einen Negativ-Trend: Laut Innenministerium ist die Gewaltbereitschaft gegen Polizisten in den vergangenen zehn Jahren gestiegen.

“Der Gebrauch der Schusswaffe ist die letzte mögliche Konsequenz eines polizeilichen Einsatzes. Aus diesem Grund kann dies auch nur unter den strengsten rechtlichen Voraussetzungen gerechtfertigt sein”, sagte Kickl. Im polizeilichen Einsatztraining werde in diesem Zusammenhang ein Einschreiten unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit vermittelt – der Schusswaffengebrauch ist somit auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren, betonte das Ministerium. Geplant ist auch die Anschaffung neuer Trainingsmunition. Diese ist ebenso wie die Einsatzmunition bleifrei, was zu einer bedeutenden Reduzierung der Schadstoffbelastung für die Anwender – insbesondere der polizeilichen Ausbilder in Raumschießanlagen – führt.