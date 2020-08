Steigende Corona-Zahlen und starker Reiseverkehr: Tanner bietet 800 Soldaten zur Unterstützung an

Wegen der steigenden Coronavirus-Infektionszahlen und des starken Rückreiseverkehrs stellt Verteidungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) rund 800 Soldaten zur Unterstützung bei gesundheitsbehördlichen Aufgaben zur Verfügung. "Abhängig vom Bedarf und Umfang der Anforderungen, können die bereitgehaltenen Soldaten dort eingesetzt werden, wo sie dringend gebraucht werden", teilte sie am Mittwoch mit.

Aktuell stehen rund 200 Soldatinnen und Soldaten zur Unterstützung von Gesundheitsbehörden in den Bundesländern Burgenland, Steiermark, Salzburg, Ober- und Niederösterreich im Assistenzeinsatz. "Die Länder bekommen so viele Soldaten wie sie anfordern und brauchen", sagte Tanner in einer Aussendung. "Wo und wie viele unserer Frauen und Männer eingesetzt werden können, obliegt einer individuellen Beurteilung der Assistenzanforderung."