Steigende Bananenpreise bei steigenden Temperaturen

Bananen werden laut einem Experten voraussichtlich teurer werden, wenn die Temperaturen weiter ansteigen.

Klimawandel bedroht Bananenproduktion

Die Banane ist die weltweit am meisten exportierte Frucht. Stürme auf See wurden für die Verzögerungen bei der Beförderung und die daraus resultierende Verknappung der Bananen verantwortlich gemacht. Neben wetterbedingten Verzögerungen, die sich auf die Produktion auswirken, sind Bananen auch temperaturabhängig, da sich eine Pilzinfektion in Australien, Asien und Afrika ausbreitet.