Steiermark: Pkw-Lenkerin starb bei Frontalkollision mit Schülerbus

Am Freitagnachmittag kam es in de Oststeiermark zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Schülerbus. Eine 39-jährige Grazerin starb beim Unfall.

Bei einer Frontalkollision zwischen einem Pkw und einem Schülerbus ist Freitagnachmittag in der Oststeiermark eine Frau ums Leben gekommen. Sie hatte das Auto gelenkt, teilte der Bereichsfeuerwehrverband Feldbach in einer Aussendung mit. Im Bus wurden sechs Kinder sowie der Buslenker verletzt. Sie waren gerade am Heimweg von einer Schullandwoche, so die Einsatzkräfte.

Der Unfall passierte kurz nach 16.00 Uhr auf der Berndorferstraße (L201) in Kirchberg an der Raab (Bezirk Südoststeiermark). Zwei Feuerwehrmänner aus Gnas und Trautmannsdorf waren die ersten an der Unfallstelle, sagte Feldbachs Feuerwehr-Sprecher Christian Karner. Sie leisteten Erste Hilfe, doch für die Lenkerin des Pkw kam jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Schulkinder bei Unfall in der Steiermark verletzt

Insgesamt waren 28 Personen in dem Bus. Unter den Schulkindern war auch die Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Dirnbach. Die Freiwilligen Feuerwehren Kirchberg an der Raab, Studenzen, Berndorf, Rohr an der Raab und Feldbach standen im Einsatz. Zusammen mit dem Roten Kreuz und dem Kriseninterventionsteam des Landes Steiermark wurden die Kinder in ein nahegelegenes Firmengebäude gebracht, erstversorgt und betreut.

Während der Dauer der Rettungs- und Aufräumungsarbeiten war die Berndorferstraße für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine großräumige Umleitung über die B68 wurde von der Feuerwehr und dem Straßenerhaltungsdienst eingerichtet.

39-jährige Grazerin tot

Nach der Kollision zwischen einem Pkw und einem Schülerbus Freitagnachmittag hat die Polizei mitgeteilt, dass es sich bei der verstorbenen Autofahrerin um eine 39-jährige Grazerin handelt. Sie war in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen den Bus gefahren. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde ihr Wagen mehrere Meter zurückgeschleudert.

Bei der Kollision wurde die Frau in ihrem Wagen eingeklemmt. Sie starb an der Unfallstelle. Der 59-jährige Buslenker und zehn Kinder im Alter von zwölf bis 14 Jahren erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen. Vier Schüler wurden mit der Rettung in die Kinderklinik nach Graz gebracht. Die anderen durften in die häusliche Pflege entlassen werden. Alle Businsassen - auch drei Begleitlehrer waren dabei - kommen aus dem Bezirk Südoststeiermark.

Insgesamt waren sieben Fahrzeuge des Roten Kreuzes mit 13 Sanitätern, das Notarzthubschrauberteam, die freiwilligen Feuerwehren Kirchberg an der Raab, Studenzen, Berndorf, Rohr an der Raab und Feldbach, sowie sechs Streifenbesatzungen der Polizei und das Kriseninterventionsteam-Team mit insgesamt acht Leuten im Einsatz.