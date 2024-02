Steiermark: Mann bei Unfall auf Südautobahn schwer verletzt

Ein 68-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der Südautobahn (A2) bei Seiersberg-Pirka schwer verletzt worden.

Ein Salzburger ist am Donnerstagabend auf A2 bei Seiersberg-Pirka mit seinem Pkw gegen das Heck eines Reisebusses gekracht und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Das Auto begann zu brennen, daraufhin versuchte ein Fahrgast, den Brand zu löschen. Der Salzburger wurde mit der Rettung ins LKH Graz gebracht, die anderen Unfallbeteiligten blieben nach Angaben der Polizei unverletzt.

Unfall auf Südautobahn in Steiermark

Gegen 19.00 Uhr fuhr ein ungarischer Reisebus auf der A2 Richtung Wien, als plötzlich der Pkw gegen das Heck des Busses stieß. Der Buslenker (ebenfalls 68 Jahre) sah im Rückspiegel, dass das Auto gegen die mittlere Betonleitwand geschleudert wurde und und in der Folge zu brennen begann. Er hielt am Pannenstreifen an, ein Fahrgast versuchte mit einem Feuerlöscher den Brand zu bekämpfen. Auch die Polizei führte Löscharbeiten durch und konnte dann den Verletzten aus dem Fahrzeug ziehen. Er wurde dann von der Rettung versorgt und ins Krankenhaus gebracht.