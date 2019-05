Steiermark: Lehrer schlägt Achjährigem Schüler ins Gesicht

Ein 62-jähriger Lehrer wurde angezeigt, da er in einer Schule im Bezirk Graz-Umgebung einem Achtjährigen ins Gesicht geschlagen haben soll.

In der Steiermark ist am Freitag ein Übergriff eines Lehrers gegen einen Volksschüler bekannt geworden: Ein 62 Jahre alter Lehrer soll am Dienstag einem Achtjährigen mit der Rückseite der Hand ins Gesicht geschlagen haben. Der Schüler soll zuvor den Unterricht mehrmals gestört haben, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Der Lehrer wurde angezeigt.