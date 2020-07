Steiermark: Jäger entdeckte vermisste Wienerin

Eine 52-jährige Wienerin wurde am Sonntag unterkühlt, geschwächt aber ansprechbar im Murtal gefunden. Sie war am Dienstag verschwunden.

Eine im obersteirischen Murtal abgängige Wienerin ist am Sonntag unterkühlt und geschwächt, aber ansprechbar gefunden worden. Ein 41-jähriger Jäger entdeckte die Frau, nach der im Raum Scheifling (Bezirk Murau) seit Dienstag gesucht worden war, auf einem Forstweg, berichtete die Polizei. Die 52-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins Krankenhaus Friesach gebracht.

Wienerin konnte noch nicht befragt werden

Sie konnte zunächst noch nicht befragt werden. Die Wienerin, die nach Angaben ihres Ehemannes seit Jahren an einer psychischen Krankheit leidet, war am Dienstag gegen 11.00 Uhr aus dem Wohnhaus ihrer Schwiegermutter in Scheifling verschwunden. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei, eine großangelegte Suchaktion wurde gestartet.