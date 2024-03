Steiermark: Erster PKW von Raser abgenommen

Im Bezirk Leoben hat die steirische Polizei erstmals das Auto eines Rasers vorläufig weggenommen.

Ein 39-jähriger Fahrer einer Limousine ist am Dienstagnachmittag in Eisenerz mit einer Geschwindigkeit von 95 km/h in einer 30 km/h Zone gefasst worden, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch.