Steiermark: Amerikanische Schnappschildkröte von Fußgänger gefunden

Vergangene Woche kam es in Bad Loipersdorf zu einem bemerkenswerten Fund.

Ein aufmerksamer Fußgänger entdeckte eine Schnappschildkröte, die mehr als 10 kg wiegt, und brachte das Tier daraufhin in das Tierschutzhaus Vösendorf. Diese Schildkrötenart, die ihren Ursprung in Nordamerika hat, wird in Österreich häufig als exotisches Haustier gehalten.

Tierpfleger suchen neues Zuhause für Schnappschildkröte Schiggy

"Meistens werden solche Tiere als Babys auf Exotenmärkten oder über das Internet gekauft. Aufgrund ihres Vorkommens in Nordamerika, können sie gut in unseren klimatischen Bedingungen leben, weshalb sie oft in Gartenteiche gehalten werden", erklärt Tierheimleiter Stephan Scheidl. Es ist unklar, ob die Schnappschildkröte entflohen ist oder freigesetzt wurde. Derzeit wird nach einem geeigneten Platz in einem Zoo, einem Wildpark oder einer Auffangstation für Schildkröten gesucht, wo die von den Tierbetreuern "Schiggy" genannte Schnappschildkröte ihren Lebensabend friedlich und sicher verbringen darf.