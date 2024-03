Steiermark: Alko-Lenker krachte in Mopedfahrer

In der Nacht auf Samstag ereignete sich in Bärnbach, im Bezirk Voitsberg in der Weststeiermark, ein Unfall.

Ein betrunkener PKW-Fahrer stieß mit einem 17-jährigen Mopedfahrer zusammen.

17-jähriger Mopedfahrer von Alko-Lenker schwer verletzt

Der Jugendliche wurde dabei gegen das Auto und über einen Zaun eines Gartens geschleudert. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste vom Notdienst ins Universitätsklinikum Graz transportiert werden, teilte die Polizeidirektion Steiermark mit. Ein Alkoholtest, der nach dem Vorfall beim 31-jährigen Fahrer des Autos durchgeführt wurde, zeigte einen deutlich erhöhten Alkoholpegel.