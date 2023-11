Steiermark: 74-Jährige von Schäferhund attackiert

In Knittelfeld wurde eine 74-jährige Frau von einem Schäferhund auf offener Straße gebissen. Laut Medienberichten ereignete sich der Vorfall bereits am Dienstag.

Schäferhung hatte bereits 2020 Person leicht verletzt

Die Frau aus dem Murtal war am Mittag auf dem Weg in die Innenstadt von Knittelfeld. Zur gleichen Zeit wollte die Hundehalterin ihren Schäferhund vor einem Einfamilienhaus in ihr Auto laden. Als die Pensionistin vorbeiging, biss der Hund zu und die Frau stürzte zu Boden. Die Polizei gibt an, dass die Frau anschließend eigenständig ins Krankenhaus ging, jedoch bisher noch nicht befragt wurde. Bereits im Jahr 2020 gab es einen Vorfall mit dem Hund: Damals hat er eine Person leicht verletzt. Nähere Details zu dem Vorfall am Dienstag werden derzeit noch ermittelt.