Steiermark: 37-jähriger Drogenlenker prallte gegen Pkw

Ein Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand, verursachte am Sonntagmittag in St. Barbara im Mürztal in der Steiermark einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten.

Der 37-jährige Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf war gegen 11.00 Uhr auf der L102 in Richtung Veitsch unterwegs, als er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des Obersteirers zusammen.

Durch den Zusammenstoß gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern und kamen schließlich in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der 54-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 37-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, wo festgestellt wurde, dass er aufgrund des Konsums von Betäubungsmitteln fahruntüchtig war. Zudem stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, wie von der Landespolizeidirektion Steiermark mitgeteilt wurde.

