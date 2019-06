Steiermark: 18-Jährige überfuhr zweijährigen Bruder mit Pkw

Am Donnerstag kam es in Bad Gleichenberg in der Steiermark zu einem schrecklichen Unfall. Eine 18-Jährige überfuhr mit einem Pkw ihren zweijährigen Bruder.

Zu einem tragischen Unfall ist es am Donnerstagabend in Bad Gleichenberg in der Südoststeiermark gekommen. Wie die Polizei berichtete, überfuhr eine 18-Jährige ihren zweijährigen Bruder mit einem Auto. Der Bub wurde nach der Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber in das LKH Graz eingeliefert.

18-jährige Steirerin wollte aus Innenhof ausfahren

Zu dem Unglück war es gegen 19.15 Uhr gekommen. Die 18-Jährige wollte aus einem privaten Innenhof mit dem Wagen ausfahren. Dabei dürfte sie ihren kleinen Bruder übersehen haben. Der Zweijährige wurde vom Fahrzeug überrollt. Ein Kriseninterventionszentrum betreute die 18-Jährige und die Angehörigen.