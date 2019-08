Staus und Verzögerungen: 9. Reisewochenende steht bevor

Kommendes Wochenende wird das neunte Reisewochenende erwartet. In Nord-Rheinwestfalen und in Teilen der Niederlande steht das Ferienende bevor.

Das kommende Wochenende wird das neunte Reisewochenende im Sommer 2019. In Nordrhein-Westfalen - dem bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland - und in Teilen der Niederlande nähern sich die Ferien dem Ende.

9. Reisewochenende: Hier ist viel Geduld gefragt

Auch dieses Wochenende wird der Samstag der Hautpstautag sein. Im Vergleich zum vorigen Wochenende werden sich die Staustrecken kaum ändern. In Tirol ist ab Samstagmorgen auf der Brennerautobahn (A13), vor der Mautstelle Schönberg sowie den Baustellenbereich ebenso viel Geduld wie auf der Fernpaßstrecke (B179) und der Inntalautobahn (A12) bei Vomp, den Baustellenbereichen bei Innsbruck und Kufstein sowie der Zillertalstraße (B169) gefragt. Blockabfertigungen vor dem Lermoosertunnel und Grenztunnel Vils/Füssen auf der B179 beziehungsweise dem Brettfalltunnel sind sehr wahrscheinlich.

In Salzburg sollten Autofahrer vor allem auf der Tauernautobahn (A10) in den Bereichen zwischen dem Knoten Pongau und Paß Lueg sowie zwischen Hallein und Salzburg wesentlich mehr Zeit einplanen "Den Staus auf Nebenstraßen auszuweichen ist durch die Fahrverbote auf Landesstraßen in Tirol in den Bezirken, Innsbruck, Innsbruck-Lande, Kufstein und Reutte nur schwer möglich. In Salzburg gelten die Abfahrtssperren für den Transitverkehr auf der A10 zwischen Puch/Urstein und Sankt Michael an Samstagen und Sonntag jeweils von 6 bis 20 Uhr", sagt ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Maßnahmen bei Kleinem deutschen Eck beachten



Die verfügten Verkehrsmaßnahmen in Salzburg auf der Tauern Autobahn und auf der B1, der Zufahrt zum sogenannten Kleinen deutschen Eck, wurden bis 8. September verlängert. In Tirol gilt das Fahrverbot im Großraum Innsbruck, den Bezirken Reutte und Kufstein, noch bis 15. September.

Grenzübergänge werden zu Staupunkten

Auch an den Grenzübergängen zu Deutschland ist Geduld gefragt. Hier vor allem werden die Autobahngrenzen Walserberg auf der Westautobahn (A1) in Salzburg und Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntalautobahn (A12) in Tirol stark befahren sein. Im benachbarten Ausland werden speziell die Grenze zwischen Slowenien und Kroatien bei Dragonja/Kastel, Sečovlje/Plovanija und Gruškovje/Gornji Macelj zum Brennpunkt werden. In beiden Richtungen sind stundenlange Wartezeiten zu erwarten. Auch in Bayern wird ein langer Geduldsfaden vor allem auf der Verbindung München-Salzburg (A8) und der Verbindung Kufstein-Rosenheim (A93) benötigt werden.

"Wer den Staus "entkommen" will, sollte den Samstag als Reisetag möglichst meiden. Die Erfahrungen zeigen, dass auch am Sonntag in den Nachmittagsstunden eine Reisewelle rollen wird. Alternativrouten im Hinterkopf, ausreichenden alkoholfreie Getränke und leichter Proviant, wie Obst und Gemüse sollten bei der Urlaubsfahrt oder der Rückreise auf jeden Fall dabei sein", so Haider.

"Kärnten läuft"

Am kommenden Wochenende steht Kärnten ganz im Zeichen von "Kärnten läuft", ein abwechslungsreiches Sportprogramm rund um den Wörthersee mit zahlreichen Bewerbern und tausenden Zusehern. So führt der Wörthersee Viertel- und Halbmarathon am Sonntag in der Zeit von 07:30 bis etwa 13:00 Uhr zu regionalen Behinderungen, vor allem auf der Kärntner Straße (B83) kommt es immer wieder zu kurzfristigen Sperren. Auf der Süd Autobahn (A2) wird die Anschlussstelle Velden-Ost von 08:45 bis 09:30 Uhr nicht befahrbar sein.