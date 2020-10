Staus nach Pkw-Überschlag und Auffahrunfall auf der A2

Gleich zwei Unfälle haben am Freitagnachmittag auf der A2 zu kilometerlangen Staus geführt. Zwei Pkw überschlugen sich, wenig später kam es zu einem Auffahrunfall mit neun Fahrzeugen.

Zwei Unfälle auf A2 sorgten im Bezirk Baden für Staus

In der Gegenrichtung kam es etwa eine Dreiviertelstunde später in der Nähe der Kollision laut ÖAMTC zudem zu einem Auffahrunfall, in den neun Fahrzeuge verwickelt wurden. Die Autobahn musste in Richtung Wien gesperrt werden, es bildete sich ein sieben Kilometer langer Stau. Der Helikopter "Christophorus 3" transportierte eine Frau mit Wirbelsäulenverletzungen in das UKH Wien-Meidling.