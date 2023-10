Staus am Wochenende durch Herbstferienverkehr und Erste Bank Open in Wien

Am Wochenende kommt es wegen dem Urlaubsschichtwechsel durch den Beginn und Ende der Herbstferien in Teilen von den Niederlanden, dem "Carvan Salon Austria" und dem "Erste Bank Open" zu Staus und Verzögerungen.

Am kommenden Wochenende beginnen für die Schülerinnen und Schüler aus den deutschen Bundesländern Brandenburg, Hessen und Saarland sowie Teilen der Niederlande bis zu 2-wöchige Herbstferien. Für ihre Leidensgenossinnen und -genossen aus den südlichen Teilen der Niederlande heißt es schulfreie Zeit ade. Die ARBÖ-Verkehrsexperten haben die Baustellenbereiche zwischen Nösslach und der Mautstelle Schönberg auf der Brennerautobahn (A13) in Tirol und zwischen Golling und Werfen auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg als Nadelöhre und Stauanziehungspunkte sowie den Samstag als Hauptreisetag bestimmt. An den Grenzen sollten Fahrzeuglenker vor allem vor den Autobahngrenzen bei Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntalautobahn (A12) und bei Walserberg auf der Westautobahn (A1) in Salzburg von Samstagvormittag bis in den Nachmittag hinein mehr Zeit in Richtung Deutschland einplanen. Im benachbarten Ausland scheinen Staus und längere Verzögerungen auf der Brennerautobahn (A22) zwischen Sterzing/Vipiteno und dem Brenner/Brennero sehr wahrscheinlich. Der Grund sind auch hier Baustellenbereiche.

"Caravan Salon Austria 2023": Zehntausende Besucher kommen nach Wels

Von Mittwoch bis Sonntag (18. bis 22.10.2023) wird Wels zum "Mekka für Campingbegeisterte" in Österreich. Zum Messegelände in der zweitgrößten Stadt in Oberösterreich werden zehntausende Besucher strömen. Besonders am Samstag und Sonntag sind längere Verzögerungen auf den Straßen rund um das Veranstaltungsgelände nicht auszuschließen. Mit einer Parkplatznot ist laut ARBÖ eher nicht zu rechnen, da genügend Parkplätze vorhanden sind. Der ARBÖ- Partner-Club, der Camping und Caravaningclub Austria (CCA), ist neben mehr als 180 anderen Austellern ebenfalls auf der Messe vertreten. Neben Informationen über die Leistungen und Vorteile des CCA gibt es auch interessante Vorträge zu den Themen Anhänger und Vormerkdelikte. "Für ARBÖ und CCA-Mitglieder gibt es beim Eintritt Ermäßigung", wissen die ARBÖ-Verkehrsexperte.

"Erste Bank Open" in Wien sorgt für Staus am Wochenende

Am kommenden Wochenende startet das heurige "Erste Bank Open 500" in der Wiener Stadthalle. Von Samstag bis Sonntag (21. bis 29.10.2023) werden die Teilnehmer, wie Alexander Zverev, Gael Monfis, Stefanos Tsitsipas oder Sebastian Ofner um den Turniersieg spielen. Bereits zur Qualifikation am Samstag und Sonntag sind längere Verzögerungen rund um die Stadthalle nicht unwahrscheinlich. Betroffen werden speziell die Gablenzgasse, die Hütteldorfer Straße oder der Neubaugürtel sein. Die generelle Kurzparkzone gilt an beiden Tage zwar nicht, dennoch sollten Anrainer-Parkplätze, außer für die Berechtigten, tabu sein. Der ARBÖ empfiehlt Autofahrer beim Parken auf die Märzparkgarage und die Stadthallengarage, bei denen es Veranstaltungspauschalen gibt, auszuweichen. Eine gute Alternative sind auch die Öffis, wie die U6, die Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und die Buslinie 48A.