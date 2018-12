A4: Kilometerlanger Stau und Zeitverlust von bis zu drei Stunden

Laut ÖAMTC herrscht auf der Ostautobahn (A4) am Samstag reger Weihnachtsverkehr. Autofahrer müssen in Fahrtrichtung Ungarn teils kilometerlange Staus und bis zu drei Stunden Zeitverlust einplanen.

Auf der Ostautobahn (A4) hat am Samstag nach ÖAMTC-Angaben bereits in den frühen Morgenstunden reger Weihnachts-Reiseverkehr geherrscht. Eine Sprecherin berichtete von dichten Kolonnen, teils kilometerlangem Stau und einem Zeitverlust von zweieinhalb bis drei Stunden in Fahrtrichtung Ungarn.