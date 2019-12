Statistik zeigt: Pflege daheim in Österreich am meisten genutzt

Im Vorjahr wurden laut Statistik Ausria rund 153.000 Personen zu Hause von mobilen Diensten betreut und gepflegt.

Neben den genannten Angeboten nahmen 2018 weitere 1.326 Personen mehrstündige Alltagsbegleitungen im häuslichen Umfeld in Anspruch. Mit insgesamt 271.456 Fällen war der Großteil (57 Prozent) der von den Ländern und Gemeinden über die Sozialhilfe oder Mindestsicherung finanziell unterstützten Betreuungs- und Pflegeverhältnisse im häuslichen Bereich. Knapp drei Viertel (74 Prozent) der so betreuten bzw. gepflegten Personen war 75 Jahre oder älter.

Außer Haus nahmen 2018 neben den 95.100 Personen im Pflegeheimen weitere 9.871 eine stationäre Kurzzeitpflege in Anspruch. In alternativen Wohnformen ohne ständige Betreuung ("betreubares/betreutes Wohnen") lebten 3.485 Personen. 8.188 zu Hause wohnende Menschen besuchten Tagesstätten oder Tageszentren.

In den letzten fünf Jahren (2013 bis 2018) hat die Zahl der betreuten Personen in den mobilen und stationären Diensten (in absoluten Zahlen) ungefähr gleich stark zugenommen. Bei den mobilen Diensten gab es ein Plus von rund 17.400 Fällen, im Heim einen Zuwachs um rund 17.500. Prozentuell gesehen war die Zunahme bei stationären Diensten mit 19 Prozent größer als bei den mobilen Diensten (13 Prozent).