Startschuss für neue "Masked Singer"-Staffel

Am Samstag startet die neunte Staffel Masked Singer. Bereits davor gab es eine Premiere: Der erste Prominente gab sich zu erkennen.

"Masked Singer": Neuerung in neunter Staffel

Rateteam bei neunter Staffel "Masked Singer" mit Neuzugang

"Masked Singer" weicht wegen "Wetten, dass..?" aus

Eine ungewöhnliche Neuerung in der neunten Staffel ist die Änderung des Wochentags, um keine Konkurrenz zur Sendung "Wetten, dass..?" zu sein. Die zweite Episode wird nicht am 25. November ausgestrahlt, sondern am 26. November um 20.15 Uhr, also am Sonntag statt am Samstagabend. Am 25. November wird Thomas Gottschalk zum letzten Mal "Wetten, dass..?" moderieren. "Für unsere Stars unter den Masken ist der Abschied von Thomas Gottschalk ein großer Moment, den sie nicht gegen ihn, sondern mit ihm verbringen möchten", so Moderator Opdenhövel. "Diesem Wunsch konnte sich ProSieben natürlich nicht widersetzen."