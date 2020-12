Startschuss für Wiener Eistraum mit Corona-Abstandsmesser

Am Donnerstag öffnete der Wiener Eistraum auf dem Rathausplatz. Seit 10.00 Uhr können die Eisflächen befahren werden. Wie üblich kann das Wintervergnügen in Corona-Zeiten freilich nicht ablaufen.

Corona-Piepserl soll für Abstand sorgen

Der Distance Marker soll nicht nur beim Abstandhalten, sondern auch beim Contact Tracing helfen, sollte ein positiver Fall auftreten. Denn alle Begegnungen zu fremden Personen, die mehr als siebeneinhalb Minuten dauern, werden automatisch gespeichert. Da man am Eingang Name und Telefonnummer bekanntgeben muss, kann dann im Fall des Falles Kontakt aufgenommen werden.

Strikte Besucherzahl beim Wiener Eistraum

Abgesehen vom Corona-Piepserl - dafür muss ein Einsatz von zehn Euro hinterlegt werden -, gilt beim heurigen Eistraum auch eine striktere Besucherbegrenzung. Statt 2.400 werden dieses Mal nur 1.200 Menschen gleichzeitig am Areal zugelassen. Gastronomie gibt es in dieser Saison ebenfalls nicht. Am Gelände - außer am Eis selbst - herrscht zudem Maskenpflicht.