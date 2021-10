Startschuss für Vienna Hobby Lobby in Landstraße und Ottakring

Die Vienna Hobby Lobby hat jetzt zwei weitere Standorte - und zwar in Wien-Landstraße beziehungsweise Wien-Ottakring. Das Social Business stellt seit mehr als zwei Jahren Gratis-Kurse zur Verfügung und richtet sich dabei an sozial benachteiligte Jugendliche.

Die Freizeitkurse haben am 4. Oktober begonnen. "Von Kickboxen über Töpfern und Schauspielen bis hin zu Fußball: In bis zu vier unterschiedlichen Kursen pro Tag entdecken Kinder und Jugendliche hier jeden Tag ihre Stärken und Potenziale neu", heißt es in einer Presseaussendung der Vienna Hobby Lobby. Der Startschuss für die Kurse fiel allerdings nicht nur in Landstraße und Ottakring - sondern auch in Favoriten und in Brigittenau. Dort war es bereits in der Vergangenheit zu einer starken Nachfrage gekommen, im Rahmen von fünf Kursphasen wurden mehr als 1.000 Jugendliche erreicht, wie aus der Aussendung hervorgeht.