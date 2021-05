Freitagabend fällt der offizielle Startschuss für die Wiener Festwochen 2021.

Coronabedingt muss das Eröffnungskonzert, das ab 21.20 Uhr u.a. von Die Strottern, dem Herbert Pixner Projekt und Soap&Skin bestritten wird, ohne Publikum vor Ort stattfinden, wird allerdings in ORF 2 und 3sat übertragen. Musikalisch will man zum 70-Jahr-Jubiläum des Festivals einen Bogen über drei Jahrhunderte spannen und die Vielfalt zelebrieren.

Wiener Festwochen: Eröffnung feiert die Vielfalt - ohne Publikum

"Wir haben Künstlerinnen und Künstler ganz unterschiedlicher Genres und die aus verschiedenen Teilen der Welt kommen, aber in Wien leben, eingeladen, um die Vielfalt dieser Stadt zu zeigen", sagte Paul Gallister, musikalischer Leiter des am Rathausplatz stattfindenden Abends, am Mittwoch vor Journalisten. Außerdem soll eine Brücke zur geplanten Eröffnung des vergangenen Jahres, die wegen der Pandemie abgesagt und - anlässlich des Jubiläumsjahrs zum 250. Geburtstag des Komponisten - Beethoven in den Mittelpunkt gerückt hätte, geschlagen werden.