Starte mit HERMANN.BIO in den Weltvegetarier Tag

Am 1. Oktober findet der Weltvegetarier Tag statt. Du möchtest dir und deiner Umwelt etwas Gutes tun? Dann bist du mit dem HERMANN.BIO Fungi Pad am richtigen Weg. Wir verlosen drei Genusspakete.

1 Pad. 100 Möglichkeiten.

Das Fungi Pad besteht aus Kräuterseitlingen, die in Oberösterreich von Hermann und Thomas Neuburger gezüchtet und gemeinsam mit Reis, Ei, Pflanzenöl sowie Salz und Pfeffer zu einem saftigen Pad verarbeitet werden. Das Ergebnis ist eine geschmackvolle und vielseitig einsetzbare Basis für viele Gerichte. Egal ob am 1. Oktober, dem Weltvegetarier Tag oder an jedem beliebigen anderen Tag: Das Fungi Pad ist für alle, die Spaß am Essen haben, sich gerne kreativ austoben und auf ihre Gesundheit achten.