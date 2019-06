"Start with a Friend" sucht Freunde für Flüchtlinge in Wien

Der 2018 gegründete Verein "Start with a Friend Austria" sucht Wiener, die Interesse an interkulturellen Freundschaften haben. Über 30 Geflüchtete hoffen derzeit auf passende Freizeitpartner - Tendenz steigend.

In den letzten Monaten wurden in Wien bereits mehr als 30 Freundschaften geknüpft. "Jetzt suchen wir weitere, aufgeschlossene Einheimische, die ihr Leben mit einer interkulturellen Freundschaft bereichern wollen. Alle sind willkommen. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Da sich momentan hauptsächlich weibliche Locals bei uns engagieren, würden wir uns besonders auch über männliche Interessenten freuen", sagt Judith Schneider, Obfrau Start with a Friend Austria.

Freundschaften auf Augenhöhe

Wie sein Vorbild Start with a Friend (Deutschland) hat Start with a Friend Austria das Ziel, Barrieren zu überwinden und Freundschaften auf Augenhöhe zu schaffen. Dazu initiiert der Verein Freundschafts-Tandems. Vermittler lernen alle Interessierten persönlich kennen und schlagen Tandems auf Basis von Hobbies, Interessen und Wünschen vor. Willigen beide Tandem-Partner ein, werden die Kontaktdaten ausgetauscht und die Freundschaft entwickelt sich selbständig. Der Verein steht allen Tandems als Ansprechpartner bei Bedarf zur Seite und organisiert auch monatliche Stammtische und Events.

Wichtig und wirkungsvoll

"Die positive Resonanz aus unserer Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen sowie aus der Öffentlichkeit und die zahlreichen Freundschaften, die sich bereits in so kurzer Zeit entwickelt haben, zeigen, dass unser Projekt wichtig und wirkungsvoll ist", ist Schneider überzeugt. Tandems verbringen ihre Freizeit miteinander, kochen gemeinsam oder machen Sport. Das erste Tandem bildete sich bereits im Dezember 2018 – Emily und Ayman haben unter anderem sogar den Wien Halbmarathon gemeinsam bestritten. Besonders die Geflüchteten betonen häufig, wie wertvoll ihre neue Freundschaft für sie ist. "In den drei Jahren, die ich in Österreich lebe, seid ihr, abgesehen von Behördenvertretern, die ersten Österreicher, mit denen ich mich unterhalten kann", sagt Ahmed (30).