Start von Voice Mania und KlezMORE-Festival steht bevor 

In Wien wird am 4. November das KlezMORE-Festival eröffnet.

Das Wiener A-Cappella-Festival Voice Mania geht am 3. November los, das KlezMORE-Festival am 4. November.

Zwei Konzertformate feiern dieser Tage einen runden Geburtstag: Voice Mania begeht mit seiner heurigen Ausgabe, die am Freitag (3. November) startet, sein 25-jähriges Jubiläum. Einen Tag später, am Samstag (4. November), wird in der Bundeshauptstadt dann das KlezMORE-Festival eröffnet. Zum 20. Geburtstag serviert man einmal mehr Liedgut der jüdischen Kultur - und nimmt Abschied vom Gründer.

Voice Mania startet am 3. November

Bei Voice Mania ist der Startschuss traditionsgemäß nicht überhörbar - zumindest, wenn man gerade durch die City flaniert. Unter dem Motto "Balcanto & A Cappella To Go!" schmettern und grooven am Eröffnungstag zwischen 14 und 17 Uhr Vertreterinnen und Vertreter der Vokalartistik von Balkonen und Kirchenemporen der Wiener Innenstadt herab. Das soll Lust auf die bis Monatsende angesetzten, rund 20 abendfüllenden Konzerte im Theater am Spittelberg und im Metropol machen.

Das Indoor-Opening bestreiten diesmal das britische Trio We3 und die US-Formation Duwendé. Neben Eigenmaterial werden beide Truppen vor allem Covers ihrer musikalischen Heroen von Justin Timberlake bis George Michael, von Michael Jackson bis Chaka Khan zum Besten geben. Insgesamt sind für die Jubiläumsausgabe rund 35 Ensembles bzw. Solistinnen und Solisten aus 18 Nationen angekündigt. Aus Österreich sind beispielsweise die der Mundart frönende Gesangskapelle Hermann, die aus früheren Sängerknaben bestehenden VieVox, die Comedian Vocalists mit Nonsens-Schlagern aus den 20ern und 30ern oder das Nachwuchs-Frauenquartett Soulparlez mit von der Partie. Ergänzt wird das erneut von Leiterin Nuschin Vossoughi verantwortete Programm etwa mit einem Beatbox-Musical zum Mitmachen oder den "Voice Mania Short Cuts" - einer familientauglichen akustisch-visuellen Allianz aus Vokalartistik und Bodyakrobatik.

KlezMORE-Festival beginnt am 4. November

Auf gleich zehn, über die ganze Stadt verteilte Spielorte erstreckt sich die 20. Ausgabe von KlezMORE, die von 4. bis 19. November über die Bühne geht. Das Jubiläumsprogramm ist zugleich ein Abschiednehmen. Denn Gründer Friedl Preisl, der mit 75 Jahren längst das Pensionsalter erreicht hat, zieht sich als langjähriger Festivalleiter zurück und übergibt an Franziska Hatz und Lisa Reimitz-Wachberger.

Zuerst wird aber noch wie gewohnt aus dem Vollen des erweiterten Klezmer-Genres geschöpft. Die erste der zwei Eröffnungsgalas bestreitet am Samstag Timna Brauer samt Ensemble im Stadtsaal. Sie präsentiert "uralte Werke aus dem jüdischen Liederschatz des alten Spaniens und des Nahen Osten", wie es in der Ankündigung heißt. Am zweiten Eröffnungsabend am Sonntag im Lorely Saal in Penzing stehen Roman Grinberg und der international besetzte Wiener Jüdische Chor auf der Bühne. Das Repertoire umfasst traditionelle Melodien ebenso wie Hits des jiddischen Theaters und Films sowie Widerstandslieder. Auch liturgische und ausgewählte hebräische Lieder sind Bestandteil des Konzerts.

Danach bietet das zweiwöchige Programm u.a. ein Leonard-Cohen-Tribute von Steve Gander & Friends im Verband mit dem Sistas Chor, ein Zusammentreffen des kanadischen Hiphop-Produzenten Socalled mit der Lungau Bigband oder ein Doppelkonzert mit der Amsterdam Klezmer Band und dem deutschen, derzeit in Wien ansässigen Elektroniksoundtüftler DJ Kunterbunt. Zu Ende geht der runde Festivalgeburtstag mit zwei Schlussgalas. Zum einen kredenzt das Styrian Klezmore Orchestra am 18. November im Stadtsaal Klänge vor allem aus dem Balkanraum, zum anderen verschränkt das neunköpfige Vienna Klezmore Orchestra Klezmer mit Jazz, Weltmusik und "ausgelassener Improvisation".

Rahmenprogramm vorhanden

Neben den Konzerten gibt es auch zum 20er wieder ein Rahmenprogramm. Dieses reicht von sonntäglichen Stummfilmmatineen mit Live-Begleitung über Workshops etwa zu jiddischen Protestliedern bis zu Sessions für gemeinsames Jammen.