Start von NASA-Raumsonde "Psyche" verschoben

Am Donnerstag musste der Start der Raumsonde "Psyche" in Richtung eines gleichnamigen Asteroiden wegen schlechten Wetters um einen Tag verschoben werden, teilte die NASA in der Nacht mit.

NASA-Raumsonde "Psyche" soll Asteroiden untersuchen

Hightech-Container aus Österreich transportierte NASA-Raumsonde "Psyche" zum Weltraumbahnhof

Für den Transport des Satelliten von der Produktionsstätte in Pasadena, Kalifornien, im Westen der USA zum Weltraumbahnhof an der Ostküste kam österreichische Technologie zum Einsatz: Der Satellit wurde in einem Hightech-Container des österreichischen Weltraumzulieferers Beyond Gravity Austria (vormals RUAG Space) transportiert, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Satellitencontainer fungiere "als mobiler Reinraum mit hochwertiger Dämpfungs- und Klimatechnik und hoher Reinheit," so Wolfgang Pawlinetz, Leiter des Thermal -und Mechanismengeschäfts bei Beyond Gravity, laut Aussendung. Der wiederverwertbare Satellitencontainer von Beyond Gravity wird auch für die NASA-Mission "Europa Clipper" verwendet, die 2024 in den Weltraum starten soll.