Start-Ups: Was macht Room4Physio?

Mit Room4Physio macht Physiotherapie Spaß, ist nachhaltig und erschwinglich. Wir digitalisieren den Physiotherapie- & Rehabilitationsprozess für Physiotherapeuten, Kliniken und Patienten mit einem neuartigen Behandlungsmodell.

Wir begannen während des ersten COVID-19-Lockdowns im März 2020, um Physiotherapeuten schnell dabei zu helfen, mit ihren Patienten in Verbindung zu bleiben. Die größte Herausforderung war und ist nach wie vor, die richtige Balance zu finden, wann das Produkt freigegeben und den Kunden angeboten werden soll. Es ist immer ein Gleichgewicht zwischen der Schnelligkeit der Markteinführung und dem Funktionsumfang.

Oliver, einer der Gründer, war seit seinem Kreuzbandriss vor 5 Jahren in physiotherapeutischer Behandlung. Auch während des ersten Lock-down war er behandlungsbedürftig, jedoch gab es keine Lösung für die digitale Physiotherapie. Gemeinsam mit Stefan und seiner Physiotherapeutin Kerstin wurde die Idee von room4Physio geboren.

Wir sind 3 Gründer mit der gemeinsamen Vision, Physiotherapie nachhaltig und für jeden erschwinglich zu machen. Oliver gründete während seiner Universitätszeit ein Startup-Unternehmen und verbrachte 4 Jahre bei BCG mit Schwerpunkt auf Markteinführungsstrategien. Stefan hat einen Ingenieur- und Management-Hintergrund von der ETH Zürich, leitete eine Junior-Beratung mit 1 Mio. Umsatz. Lukas ist im Herzen ein Technikmensch, der in Neuseeland in eHealth-Themen promoviert hat und als technischer Leiter in Startups arbeitete.