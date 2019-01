Start-ups im Gesundheitsbereich sollen in Wien stärker gefördert werden

Wien will die Gründung von Start-ups im Gesundheitsbereich vorantreiben. Zukünftige Kooperationen sollen den Bereich ausbauen und den Bedarf an Innovationen abdecken.

Um das zu erreichen, wollen Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, der Hauptverband der Sozialversicherungsträger sowie die Stadt Wien stärker miteinander kooperieren. Geplant ist ein Runder Tisch zum Thema “Innovative Gesundheitswirtschaft”, wie bei einer Pressekonferenz am Mittwoch angekündigt wurde.

Wien hat sich zur dynamischen Start-up-Szene entwickelt

In Wien habe sich in den vergangenen Jahren eine dynamische Start-up-Szene entwickelt, stimmte Johannes Höhrhan, Geschäftsführer der Wiener Industriellenvereinigung, zu. Der Gesundheitsbereich sei dabei nach dem Themenfeld IT der zweitgrößte Sektor.