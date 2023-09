Start für erste eigene Krebsstation in Oberwart

Im Burgenland soll in der Klinik Oberwart soll bis Frühjahr 2024 eine eigene Abteilung für Onkologie und Palliativmedizin entstehen, das beschloss der Aufsichtsrat der Burgenländischen Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H. am Mittwoch

Erstmals bekommt das Burgenland damit eine eigene Abteilung für Krebstherapien, erklärte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in einer Aussendung am Donnerstag.

Start für Krebsstation in Oberwart im ersten Halbjahr 2024 geplant

Starten soll die neue Abteilung im ersten Halbjahr 2024, mit Beginn des Patientenbetriebs im neuen Spital in Oberwart. Über den Zeitplan bis dahin wird in einer Pressekonferenz am morgigen Freitag informiert.