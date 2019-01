Start für das Dschungelcamp 2019: Gleich drei Prüfungen am ersten Tag

Das Dschungelcamp 2019 startete am Freitag mit einigen Neuerungen: Drei Prüfungen wurden gleich zu Beginn gemeistert und Gisele machte ihrem Ruf alle Ehre: Die ersten Tränen flossen.

Das Dschungelcamp 2019 startet auf RTL mit einigen Neuerungen: Die Kandidaten einer Gruppe (Sandra Kiriasis, Sibylle Rauch, Domenico de Cicco und Chris Töpperwien) direkt bei ihrer Ankunft in Australien am Flughafen von Rangern in Richtung Camp verfrachtet und können sich nicht im Hotel akklimatisieren. Außerdem findet erstmals eine Dschungelprüfung außerhalb des Dschungels statt und in der Auftaktfolge sind sogar drei Prüfungen zu meistern.

Diese Themen werden voraussichtlich in der ersten Sendung aufgegriffen:

1. Prüfung außerhalb des Camps: Gisele heult und gibt auf So hoch hinaus hat es bisher noch kein einziger Promis in 13 Staffeln geschafft – zumindest nicht bei einer Dschungelprüfung. Während die Kandidaten der zweiten Gruppe (Sandra, Sibylle, Domenico und Chris) direkt bei der Ankunft am Flughafen von Rangern aus ihren Interviews gerissen und Richtung Camp verfrachtet werden, dürfen sich die Mitglieder der ersten Gruppe (Evelyn Burdecki, Leila Lowfire, Gisele Oppermann, Peter Orloff, Tommi Piper, Felix van Deventer, Bastian Yotta und Doreen Dietel) der ersten Dschungelprüfung außerhalb des Camps stellen. Und diese findet auf einem Wolkenkratzer (Focus Tower) in rund 100 Meter Höhe statt.

Sieben Stars (Tommi ist aus gesundheitlichen Gründen für diese Prüfung gesperrt und spielt im Team mit Bastian) müssen auf einer schmalen und wackligen Planke in fast 100 Meter Höhe über den Rand des Wolkenkratzers hinausgehen, bis ganz nach vorne, in eine gelb markierte Endzone. Dort steht ein Buzzer, der die ganze Zeit rot leuchtet. Sobald der Star die Endzone auf dem schmalen Brett erreicht hat, springt der Buzzer irgendwann auf grün, aber nur für eine kurze Zeit. Genau in dieser Zeit muss der Kandidat beide Hände vom Buzzer loslassen und auf den Buzzer schlagen, damit das Licht wieder rot leuchtet. Sobald der jeweilige Stars dann wieder sicher auf der Plattform des Wolkenkratzers ankommt, hat er einen Stern.

Evelyn, Felix, Leila und Peter meistern die erste Prüfung ohne gröbere Schwierigkeiten und holen je einen Stern. Gisele schaut bereits auf dem Dach ängstlich und entsetzt. Als sie zu Beginn der Planke gesichert wird, bekommt sie panische Angst und heult. Daniel Hartwich: “Du hast wirklich Angst, oder?” Gisele: “Ja, ich habe Angst. Es geht nicht. Ich schaffe es nicht.” Sie weint, gibt noch vor Prüfungsbeginn auf und ruft als erster Star in dieser Staffel: “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” Kein Stern.

Doreen nimmt dagegen die Prüfung an und wagt sich in schwindlige Höhen. Entschlossen bewältigt sie die Planke, buzzert und schafft sicher den Rückweg. 1 Stern. Schließlich scheitert auch noch das Team von Tommi und Bastian. Insgesamt erspielen die Dschungelhelden fünf von acht Sternen.

2. Dschungelprüfung: „Starschuss“ Auf ihrem Fußmarsch ins Camp müssen auch Sandra, Sibylle, Domenico und Chris eine Dschungelprüfung bestreiten. Aus vier Behältern voller Kakerlaken, Maden und Schleim müssen sie mit ihren Mündern jeweils einen Ball fischen. Die erkämpften Bälle dienen dann als Munition für eine Armbrust. Für jeden Treffer auf Tierschilder in einem Baum gibt es einen Stern. „Ich fange jetzt einfach mal an und übernehme das Ruder“, so Chris und schnappt sich eine Schutzbrille. Und der Currywurstmann zieht es durch: Zwei Bälle hat er fix rausgefischt und damit dann auch ein Ziel getroffen. Auch Sandra holt sich einen Stern. Domenico und Sibylle finden zwar einen Ball, treffen dann aber nicht. Zwei Sterne gibt es so am Ende für das Promi-Quartett. Doch das ist noch nicht alles! „Da hat sich eine Kakerlake in meine schönen Kunstzähne verirrt“, resümiert Sibylle verschmitzt lachend.

3. Dschungelprüfung: Volles Tabletts in der “Dschungelkantine” Zur Prüfung “Dschungelkantine” treten alle erstmals gemeinsam an. Insgesamt können sie 12 Sterne erspielen. Die Stars werden in Dreierteams von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich gebeten, sich ein Tablett zu nehmen und nach vorne an die Essensausgabe zu treten. Den Teams wird jeweils ein Gericht mit australischen Spezialitäten serviert. Dafür haben sie je 90 Sekunden Zeit.

1. Gang “Salamipizza” für Sibylle, Leila und Bastian:

Der Dschungel-Pizzaboden besteht aus pürierten Mehlwürmern und ist mit getrockneten Mehlwürmern gespickt. Dazu Tomatensoße aus pürierter Emuleber und Blut sowie Stierpenis in Scheiben als Salami.

Sibylle, Leila und Bastian holen sich an der Theke ihr Stück von der Dschungelpizza, nehmen am Tisch Platz und die Zeit läuft. Sibylle nimmt das Stück sofort in die Hand, beißt beherzt zu, kaut und schluckt. Leila und Bastian verwenden ihr Besteck und lassen es sich schmecken. Sibylle kann es nicht zerbeißen und schiebt mit den Fingern alles in sich hinein. Dann sind die 90 Sekunden vorbei. Leila hat alles gegessen, ihr Mund ist leer: “Das war der härteste Penis, den ich je im Mund hatte.” Ein Stern für Leila. Bastian hat noch die Backen voll und muss den Rest ausspucken. Kein Stern. Auch Sibylle hat zu viel Dschungelpizza übrig gelassen. Kein Stern. Leila: “Es war ziemlich eklig, aber am ekligsten war die Konsistenz des Penis.”

1. Runde: 1 Stern.

2. Gang “Schnitzel mit Pommes und Gurkensalat” für Peter, Domenico und Gisele:

Das Dschungel-Schnitzel besteht aus pürierter Lammzunge in Fliegenlarven paniert.

Als Pommes dienen lebendige Witchetty-Maden, der Gurkensalat ist aus Seegurke und das Dressing aus Kotzfrucht.

Gisele, Peter und Domenico nehmen sich ihre Tabletts und lassen sich an der Theke Ihre Teller vollmachen. Die Stars müssen jeweils nur eine Made essen und alles was auf dem Blatt des Tellers liegt. Der Made müssen sie den Kopf vorher abbeißen und ausspucken und nur den Körper essen.

Domenico haut kräftig rein und isst alles auf. Domenico: “Proteine, sind doch gut…”. 1 Stern.

Gisele würgt, hustet und wendet sich angeekelt ab, sie schafft es nicht. Das Model hat nur die pürierte Lammzunge probiert. Gisele: “Ich kotze gleich…” Kein Stern.

Peter gibt alles und isst brav alles auf. 1 Stern.

2. Runde: 2 Sterne.

3. Gang “Frikadellen mit Senf und Kartoffelsalat” für Evelyn, Doreen und Tommi:

Die Frikadellen sind Schweinehoden. Der Senf pürierte Kakerlaken und der Kartoffelsalat ist Kotzfrucht.

Evelyn hat zu viel Sonne abbekommen und setzt sich mit viel Sonnencreme im Gesicht an den Tisch. Doreen und Tommi hauen ordentlich rein und verputzen alles. Evelyn hat aber ihre Schwierigkeiten, ist keine gute Esserin, spuckt wieder aus und holt keinen Stern. Doreen und Tommi erspielen jeweils 1 Stern.

3. Runde: 2 Sterne.

4. Gang: Nachtisch – Wackelpudding mit Vanillesoße für Sandra, Felix und Chris:

Der Wackelpudding ist grüne Gelatine gemischt mit Kuh-Urin und gespickt mit einem Fischauge. Die Vanillesoße ist Schweinesperma. Dazu gibt es Teelöffel. Vier gefüllte Teelöffel vom Wackelpudding und das Fischauge müssen gegessen werden. Und es muss ein bisschen Vanillesoße dabei sein. Sandra, Felix und Chris löffeln in sich hinein und zerbeißen jeweils das Fischauge. Das Trio Infernale holt alle drei Sterne! Chris: “Klebt jetzt noch an der Zahnspange.” Sandra: “Hat scheiße geschmeckt.”