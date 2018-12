Start der Weihnachtsferien: Staus im Großraum Wien erwartet

Der Beginn der Weihnachtsferien in Österreich und fünf deutschen Bundesländern wird laut ARBÖ am Freitag zu kilometerlangen Staus und stundenlangen Verzögerungen im Straßenverkehr führen. Auch im Großraum Wien wird mit starkem Verkehrsaufkommen gerechnet.

In den normalen Pendlerverkehr mischen sich viele, die in die andere Bundesländer oder ins benachbarte Ausland aufbrechen, um dort Weihnachten zu feiern.

Weihnachtsferienbeginn: Staus im Großraum Wien erwartet

Kilometerlange Staus sind auf den Autobahnen im Großraum Wien, der Donauuferautobahn (A22), der Ostautobahn (A4), der Südautobahn (A2) und der Südosttangente (A23) sowie der Westautobahn (A1) “so gut wie unvermeidbar”, warnte der ARBÖ am Dienstag in einer Aussendung. Sehr viel länger wird es in der Bundeshauptstadt unter anderem auf der Altmannsdorfer Straße, dem Gürtel, der Grünbergstraße, der Praterstraße, der Ringstraße, der Zweierlinie oder auf der Westausfahrt dauern.