Start der Neuen Oberstufe auf 2023/24 verschoben

Der Start der Neuen Oberstufe wird auf das Schuljahr 2023/24 verschoben. Geplant sind weitere Fördermöglichkeiten für Kinder.

Der verpflichtende Start der Neuen Oberstufe (NOST) wird erneut verschoben. Neues angepeiltes Beginndatum ist das Schuljahr 2023/24, heißt es in einem zur Begutachtung ausgesandten Gesetzesentwurf laut "Wiener Zeitung". Zusätzlich zu Deutschklassen soll es noch andere Fördermöglichkeiten für Kinder geben, die nicht ausreichend Deutsch können. Die Deutschklassen selbst bleiben bestehen.

NOST hätte bereits 2017/18 starten sollen

Bei der NOST wird ab der 2. Klasse der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) bzw. der 6. Klasse AHS der Lernstoff in je ein Semester umfassende Module unterteilt. Bei einer negativen Note in einem Fach muss dann nicht die ganze Klasse wiederholt, sondern nur das jeweilige Modul per "Semesterprüfung" positiv abgeschlossen werden. Bis zur Matura müssen aber alle "Nicht Genügend" ausgebessert sein - bis dahin dürfen die Schüler nicht zur Reifeprüfung antreten.