Starmania 21: Duette und Duelle am Programm, Publikum gefragt

Am Freitag findet die zweite Finalshow von "Starmania 21" statt. Diesmal stehen Duette und Duelle am Programm. Erstmals darf auch das Publikum mitentscheiden.

Bei der achten von insgesamt zehn "Starmania 21"-Shows am Freitagabend in ORF 1 hat erstmals das Publikum eine gewichtige Rolle inne. Es vergibt per Televoting die ersten vier Tickets für die vorletzte Show. Die Jury entscheidet über zwei weitere Aufstiege, womit schlussendlich sechs der verbliebenen acht Kandidaten und Kandidatinnen auch in der Folgewoche ihre Gesangskünste unter Beweis stellen können.