Starkregen forderte Feuerwehren in Wiener Neustadt

Rund 100 Kellerabteile und zwei Tiefgaragen mussten am Donnerstag von der Feuerwehr in Wiener Neustadt ausgepumpt werden.

Für rund 50 Feuerwehreinsätze hat starker Regen am Donnerstagabend sowie in der Nacht auf Freitag in Wiener Neustadt gesorgt. Es wurden unter anderem zwei Tiefgaragen und etwa 100 Kellerabteile ausgepumpt, berichtete die örtliche FF. Die Helfer wurden bis in die frühen Morgenstunden auf Trab gehalten. Im Einsatz standen rund 90 Mitglieder der Feuerwehren Wiener Neustadt, Sollenau und Weikersdorf.