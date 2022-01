Starkes Jahresende für VIENNA.AT

Wie die unabhängigen Zahlen der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) darlegen, kann sich die Newsplattform VIENNA.at über einen starken, erfolgreichen Jahresausklang freuen.

Das kommt 2022

In diesem Jahr erwarten die Userinnen und User zwei Highlights in der Berichterstattung: Am letzten Juniwochenende findet voraussichtlich wieder das traditionelle Donauinselfest statt. Bei der 39. Ausgabe des Festivals verwandelt sich die Donauinsel wieder in Wiens größte Open-Air-Arena und zum Schauplatz für Musik, Kultur, Sport und Genuss – und das ganze bei freiem Eintritt.