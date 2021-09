Starker Rückreiseverkehr am Wochenende: Schulferien-Ende im Osten

Aus dem Urlaub wieder nach Hause zieht es am kommenden Wochenende zahlreiche Österreicherinnen und Österreicher. Bei starkem erwarteten Rückreiseverkehr heißt es Wartezeiten an den Grenzen einrechnen.

An diesem Wochenende enden die Schulferien in Ostösterreich und im Süden der Niederlande, eine Woche darauf in West- und Südösterreich sowie in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg. Entsprechenden Rückreiseverkehr erwartet der ÖAMTC am Wochenende. Auch dürften noch einige Urlauber Richtung Adria unterwegs sein.