Starker Andrang: 60.000 Besucher beim Wiener Popfest 2019

60.000 Besucher ließen sich zum heurigen Popfest am Karlsplatz locken. Damit konnte man die Besucherzahl des vorjahres überbieten.

Das Popfest am Karlsplatz und in einigen angrenzenden Häusern hat im heurigen Jubiläumsjahr rund 60.000 Besucher angelockt. Das teilten die Veranstalter am Montag auf APA-Anfrage mit. Damit lag man bei der zehnten Ausgabe etwas über dem Niveau des Vorjahres, als 58.000 Menschen den Live-Acts gelauscht hatten.