Starke Wehen im Pkw: Wiener Polizei eskortiert Familie ins Spital

Am Samstagvormittag sprach ein verzweifelter Pkw-Lenker in Wien 15 an einer roten Ampel die Besatzung eines Streifenwagens an. Die hochschwangere Frau des Mannes saß mit starken Wehen im Nebenauto.

Die Funkstreifenbesatzung „Otto/3“ wurde am Samstag kurz nach 9:30 Uhr bei einer roten Ampel im Bereich von Mariahilfer Gürtel/ Sechshauser Straße von einem 36-jährigen Fahrzeuglenker, der neben ihnen hielt, um Hilfe gebeten. Am Beifahrersitz des Pkw saß die 32-jährige hochschwangere Freundin des Mannes, bei der bereits heftige Wehen eingesetzt hatten.

Polizei-Eskorte geleitet Frau mit Wehen ins Spital

Aufgrund der offensichtlichen Dringlichkeit, rechtzeitig in ein Krankenhaus zu gelangen, forderten die Beamten den 36-Jährigen kurzerhand auf, dem Streifenwagen zu folgen. Mit Blaulicht und Folgetonhorn eskortierten sie den nachfahrenden Pkw – natürlich unter Berücksichtigung der nötigen Verkehrssicherheit – in das Krankenhaus Hietzing.

Gesundes Kind zur Welt gebracht