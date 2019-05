Starke Regenfälle: Feuerwehr in Wiener Neustadt im Dauereinsatz

Aufgrund von starken Regenfällen hat sich die Feuerwehr am Samstagnachmittag in und um Wiener Neustadt im Dauereinsatz befunden.

Die Helfer waren damit beschäftigt, Verkehrswege freizumachen und Auspumparbeiten durchzuführen, teilte die örtliche FF in einer Aussendung mit. Die diensthabende Bereitschaftsgruppe sei am Nachmittag aufgrund der hohen Einsatzfrequenz alarmiert worden, hieß es.

25 Einsätze von FF Wr. Neustadt abgewickelt Bis zum späten Nachmittag sind von der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt 25 Einsätze abgewickelt worden. Am stärksten sei der Regen gegen 16.00 Uhr mit elfeinhalb Litern pro Quadratmeter gewesen. Zu diesem Zeitpunkt waren etwa 40 Feuerwehrleute an diversen Stellen beschäftigt.

Gleich über mehrere Stunden hinweg wurde der Keller eines Hauses in der Pottendorfer Straße ausgepumpt. In der Nähe des Gebäudes stand der Autoparkplatz eines Gebrauchtwagenhändlers vorübergehend einen halben Meter unter Wasser, hieß es in der Aussendung.

Gegen 17.15 Uhr zeigte sich die Wettersituation laut einer Aussendung vorerst entspannt, die Helfer waren im Bereich der Puchberger Straße weiterhin mit Auspumparbeiten beschäftigt. Gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) und Magistratsdirektor Markus Biffl wurden der FF zufolge “weitere Maßnahmen” koordiniert. Die Einsatzkräfte möchten sich so auf “einen etwaigen neuerlichen Regenguss” vorbreiten.

Rund 30 Feuerwehreinsätze im Bezirk Mattersburg Starker Regen hat am Samstagnachmittag auch für rund 30 Unwettereinsätze der Feuerwehren im Bezirk Mattersburg gesorgt. Eine Gewitterzelle habe sich aus dem südlichen Niederösterreich ins Burgenland verlagert, wurde vom Landesfeuerwehrkommando auf Anfrage mitgeteilt. Zahlreiche Keller mussten ausgepumpt werden. Aufgrund der Regenfälle rückten die Helfer auch dreimal im Bezirk Oberpullendorf aus.

Wie der ORF Burgenland berichtete, war der Bezirk Mattersburg auch von Hagel betroffen. In Forchtenstein und Wiesen sollen die Körner zentimeterhoch gelegen sein. In Mattersburg selbst wurden Straßen überflutet. Die S31 war zwischen Mattersburg und Forchtenstein aufgrund des hohen Wasserstandes vorübergehend nur im Schritttempo befahrbar. Am Samstagabend entspannte sich die Wetterlage Feuerwehrangaben zufolge.