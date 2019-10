Stardirigent und Starsänger nahmen Liebeserklärung an Wien auf

Das neue Album "Wien" mit Star-Opernsänger Jonas Kaufmann und den Wiener Philharmonikern unter dem Dirigenten Adam Fischer erschien am 11. Oktober. Darin enthalten: Eine Liebeserklärung an die Hauptstadt.

Wien ist die künstlerische Heimat des international renommierten Dirigenten Adam Fischer. Mit der neuen CD "Wien", mit Arien und Duetten aus den Operetten "Die Fledermaus", "Eine Nacht in Venedig" und "Wiener Blut" von Johann Strauß, "Die lustige Witwe" von Franz Lehar sowie Wienerliedern von Robert Stolz, Hermann Leopoldi und Rudolf Sieczyniski zeigt er seine tiefe Verbundenheit mit dieser Stadt und ihrer Musik.

Mit Jonas Kaufmann entstand in diesem Jahr nicht nur diese gemeinsame CD. An der Bayerischen Staatsoper München feierten der Startenor und der Maestro auch Ende September einen großen Erfolg mit "Otello". Die Wiener Philharmoniker waren kongeniale Partner dieser CD, die auch in Wien aufgenommen wurde.