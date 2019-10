Starbucks-Kaffeegenuss ist nun auch zuhause möglich

Coffee-Shop-Genuss in den eigenen vier Wänden - das ist ab sofort mit den Kaffeebohnen und -kapseln von Starbucks möglich.

Kult-Kaffee-Marke Starbucks ab sofort auch im Handel erhältlich

"Wir freuen uns, mit den neuen Kaffeeprodukten unter der Marke Starbucks den Coffee-Shop-Genuss und das besondere Erlebnis nun auch in Österreich in die eigenen vier Wände zu bringen. Zudem kann man nun auch in Regionen ohne Starbucks Coffee-Shops seinen geliebten Starbucks Kaffee genießen", freut sich Christiane Fellner, Business Executive Officer Coffee & Beverages bei Nestlé in Österreich.