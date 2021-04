Starastrologin Gerda Rogers präsentierte Style und Beauty Kollektion

Starastrologin Gerda Rogers stellte ihre exklusive Style Collection by Gerda Rogers vor. Gemeinsam mit dem Fashion Magazin STYLE UP YOUR LIFE! lancierte sie 12 coole T-Shirts sowie die Eelemts of Stars 24 Stunden Creme by Gerda Rogers.

Jedes Sternzeichen ist einzigartig und hat seine unverkennbaren Charakterzüge. Mit der STYLE COLLECTION by GERDA ROGERS werden diese auf ironische Art und Weise portraitiert. Die T-Shirts sind von XS bis XL erhältlich, aus 100% nachhaltiger Bio-Baumwolle hergestellt, in Österreich bedruckt und unisex.

„Gerda Rogers ist eine Style- & Beauty-Ikone und so freut es uns, mit ihr gemeinsam dieses einzigartige Projekt auf die Beine zu stellen, das Lifestyle und die Astrologie vereint“, so die beiden STYLE UP YOUR LIFE!-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner.

T-Shirts und Gesichtscreme von Gerda Rodgers

Gerda Rogers stellte außerdem die ELEMENTS of STARS 24h Gesichtscreme vor, bei der für jedes Sternzeichen die richtige Pflege geboten wird. Gemeinsam mit Beauty-Expertin Nina Riegerbauer hat sie diese innovative Creme entwickelt.

„Immer wieder fragen Leute nach dem Beauty Secret von Gerda Rogers. Da war es naheliegend mit ihr eine eigene 24h Gesichtscreme zu produzieren“, so Manager und Buchautor Clemens Trischler.

Die Creme Element Luft ist mit der exklusiven Zusammensetzung aus erlesenen Wirkstoffen wie Seide, Augentrost und Magnolie perfekt auf die Sternzeichen Waage, Zwilling und Wassermann abgestimmt.

Kaschmir, Schlüsselblume und Stiefmütterchen sind die Besonderheiten für Element Erde und damit für die Sternzeichen Steinbock, Stier und Jungfrau.

Die Sternzeichen Fische, Krebs und Skorpion gehören zum Element Wasser. Für sie sorgen Perle, Tigergras, sowie die Alge Hyanify für absolute Perfektion auf der Haut.

Die Elements of Stars 24H Creme Element Feuer verwöhnt die Haut von Widder, Löwe und Schütze mit erlesenen Wirkstoffen wie Gold, Zaubernuss und Malve.

Jede Creme enthält einen Energiestein, mit dem „Elements of Stars“ zum spirituellen Mantel wird und Sie mit einer Aura der Schönheit umgibt.