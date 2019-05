Star-Autor Yuval Harari: "Experiment" EU sollte globales Vorbild sein

Star-Autor Yuval Harari wurde durch seine "Eine kurze Geschichte der Menschheit" weltbekannt. In Wien sprach der Historiker über die Zukunft der EU und die Herausforderungen, die auf uns zukommen.

Fokus auf KI und Klimawandel

Geht das Experiment schief, wäre das ein schreckliches Zeichen für globale Zusammenarbeit. Wie sollen USA und China, Russland und Brasilien kooperieren, wenn es in Europa nicht klappt?, so Harari. Der Historiker, der in seinen Büchern eher düstere Zukunftsaussichten zeichnet, um Menschen zum Handeln zu bringen, traf am Dienstag Journalisten in Wien. Statt sich auf KI oder den Klimawandel zu fokussieren, werde über den Brexit diskutiert, kritisiert er.