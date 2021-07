"Standard": Österreicher kommt auf Pegasus-Liste vor

"Standard"-Informationen zeigen, dass die Telefonnummer eines Österreichers von dem Leak im Zusammenhang mit dem Spionageprogramm Pegasus betroffen ist. Sie ist eine von cirka 50.000 Nummern.

Es handle sich um Werner Baumgartner, selbstständiger Unternehmer und Vorsitzender des Austrian Business Council in Dubai, eines Netzwerks, das Interessen von Wirtschaftstreibenden in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) vertritt, heißt es laut Voraus-Bericht der Tageszeitung vom Mittwoch.

Reaktion auf Pegasus-Überwachung

Baumgartner zeigt sich im Gespräch mit dem "Standard" "überrascht", dass auch er mit Pegasus überwacht werde. "Wenn man in den Emiraten arbeitet, dann rechnet man immer damit, dass man überprüft wird", sagte er. Dies sei ihm schon vor rund zwanzig Jahren bewusst geworden, als er für den österreichischen Generaldirektor für öffentliche Sicherheit bei dessen Besuch in Dubai einen Ausflug in die Wüste organisiert habe.